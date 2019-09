El quadripartit de Figueres comença a esbossar els pressupostos de 2020

El govern de Figueres ha començat a esbossar els pressupostos del 2020. Són els primers comptes que aprovarà el quadripartit (ERC, PSC, Canviem i Guanyem) i que serviran per marcar les línies del mandat. L'alcaldessa, Agnès Lladó, assegura que en els propers quatre anys el govern es caracteritzarà per «planificació, organització, control i creativitat» i assegura que «estendran la mà» a l'oposició.

Lladó preveu obrir aquest mes les converses per l'aprovació dels pressupostos. Tot i que ERC, PSC, Guanyem i Canviem Figueres governen amb majoria d'11 regidors i no necessiten els vots de l'oposició, l'alcaldessa defensa que faran política de mà estesa amb la resta de grups, PDeCAT i Cs, per arribar a consensos. «Estem oberts a incloure les seves propostes perquè es tracta d'enriquir el pressupost», ha insistit l'alcaldessa.

Les àrees del govern i els equips tècnics han començat a elaborar l'esborrany dels primers pressupostos del quadripartit. No ha transcendit quins seran els principals eixos, però es preveu que comportin un gir en les polítiques impulsades fins ara a la capital alt-empordanesa durant els dotze anys en què ha govern CiU, i posteriorment PDeCAT.

Lladó ja va anunciar en la seva investidura que el pacte a quatre bandes comportaria un «canvi» i una «transformació social» a la ciutat, per la qual cosa es preveu un pressupost que prioritzi la neteja, la seguretat i el reforç a polítiques d'inversió social. Alguns projectes com la contractació d'un equip de serenos ja s'ha anunciat que s'inclourà en els propers pressupostos.



Treball per àrees

El govern de moment hi està treballant per àrees. Cadascuna marcarà els objectius i les línies del pressupost que necessiten i a partir d'aquí el govern el començarà a confeccionar, segons explica Lladó. «El que sí que tenim clar és que volem que estigui vigent a partir de l'1 de gener i això vol dir dur-lo a aprovació definitiva al mes de desembre», subratlla l'alcaldessa.

Malgrat tenir majoria absoluta, el govern preveu presentar l'esborrany a l'oposició «un cop celebrada la Mostra del Vi», en paraules de l'alcaldessa Lladó en el darrer ple municipal. «Volem saber què en volen, ells, del pressupost i qualsevol proposta que sigui bona per a la ciutat, nosaltres la inclourem», insisteix. Lladó, conscient que no necessiten els vots per tirar endavant els pressupostos, argumenta que la «proposta de ciutat la construïm entre tots, tant si estem a govern com a oposició».

El quadripartit també preveu presentar en les properes setmanes el pla de govern, que definirà els eixos de la política local a Figueres. Lladó explica que aquests darrers mesos s'han «posat al dia» i han començat a impulsar solucions pels temes més urgents com la neteja, la seguretat i l'espai públic així com recuperar quatre línies que segons l'alcaldessa havien quedat oblidades per l'anterior mandat: «Planificació, organització, control i creativitat».