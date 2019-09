Citen a declarar l'alcalde de Castelló d'Empúries per desobediència arran de l'1-O

El Jutjat d'Instrucció número 6 de Figueres ha citat a declarar l'alcalde de Castelló d'Empúries, Salvi Güell, per un suposat delicte de desobediència i prevaricació arran de l'1-O. El jutjat ha obert diligències prèvies i Güell ja ha rebut la citació pel proper 29 d'octubre.

"Un día després d'acabar un exitós Terra de Trobadors i just abans de la Diada , he rebut aquesta citació per anar a declarar als jutjats pels fets de l'1 d'Octubre de 2017. Dos anys després se m'acusa de desobediència i prevaricació . La repressió continúa. Seguim !!!", ha escrit l'alcalde a les xarxes socials.

Güell haurà de comparèixer als jutjats arran de la querella presentada per la Fiscalia en què demanava al jutjat d'instrucció de Figueres que invetigués l'alcalde de Catelló per presumptes delictes de desobediència i prevaricació en relació a la celebració del referèndum.