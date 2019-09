Un ferit en bolcar un turisme fora de la via a l'N-II a Capmany

Una persona ha resultat ferida avui al matí en sortir de la via mentre conduïa amb un turisme per l'N-II, a l'altura del terme municipal de Capmany. Segons els Bombers de la Generalitat , l'incident ha tingut lloc a tres quarts de vuit del matí mentre el turisme circulava al quilòmetre 769 de la carretera, en direcció Figueres.

Per motius que per ara es desconeixen, el vehicle ha sortit de la via i ha bolcat al voral. Dues dotacions dels Bombers i el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) s'han desplaçat al lloc dels fets, i una ambulància del SEM ha portat el ferit, de consideració menys greu, a l'Hospital Josep Trueta de Girona.