La Mostra del Vi revalida l'èxit i atrau més de 13.000 visitants a Figueres

La 35a edició de la Mostra del Vi de l'Empordà ha revalidat el seu poder de convocatòria amb més 6.000 tiquets venuts i 13.000 visitants que han omplert la Rambla de Figueres durant els quatre dies en què s'ha celebrat la fira, segons les dades facilitades per l'Ajuntament. Enguany, l'esdevinement ha consolidat les activitats paral·leles, que han registrat un «ple absolut» d'assistència.

Les visites als museus del Joguet i de l'Empordà, així com els tastos a l'espai de la DO i les activitats organitzades per la càtedra del Vi i de l'Oli han sigut part dels incentius de la fira, que durant quatre dies ha convertit la Rambla de Figueres en l'epicentre enològic de les comarques gironines. Segons la regidora de Comerç de l'Ajuntament, Ester Marcos, la mostra ha permès a Figueres erigir-se com a «autèntica capital del vi que es fa a l'Empordà».

Marcos ha defensat la voluntat de l'equip de govern d'impulsar amb el sector la mostra, així com buscar fórmules per fer-la cada any més atractiva per al visitant i «profitosa» per als expositors.

Les xifres d'aquest 2019 han assolit els índex d'edicions anteriors. Tot i això, no ha aconseguit superar els resultats de l'any passat, que amb 8.000 tiquets venuts i 14.000 visitants es va erigir com una edició de rècord.

La 35a edició de la Mostra va obrir les portes el dijous, 5 de setembre, amb el pregó de la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, i va cloure aquest diumenge després de quatre intenses jornades. Hi van participar vint-i-dos expositors de cellers de la comarca i productes agroalimentaris que van omplir la Rambla.

La fira es vol encaminar cap a la professionalització i els organitzadors n'han destacat la «consolidació», després de celebrar-se durant més de tres dècades. La mostra ofereix un paquet de deu euros que inclou sis tiquets de degustació de vins, una copa, portacopes així com un descompte per a la botiga i un tast gratuït a l'espai que la DO va instal·lar a la Rambla.