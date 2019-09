Arxiven per segona vegada el cas dels guàrdies civils que van detenir un regidor de Portbou

El jutjat d'instrucció 5 de Figueres, després de prendre declaració als investigats, al denunciant i a testimonis, ha arxivat el cas dels guàrdies civils investigats per detenir «il·legalment», el 7 de juliol del 2018, el regidor de Seguretat de Portbou, Francisco Ábalos, per negar-se a identificar-se.

A la interlocutòria, el jutjat considera que els agents van actuar «amb la legítima creença» que el podien arrestar, tot i que no identificar-se és una infracció administrativa. També subratlla que no es pot descartar que hi hagi «ànim espuri» en la denúncia: «És ben coneguda la complexa situació política actual a Catalunya, on en molts consistoris municipals s'imposen tesis que, entre altres extrems, pretenen l'expulsió del territori català dels funcionaris públics espanyols».

L'acusació ha recorregut l'arxiu a l'Audiència de Girona perquè considera que hi ha «indicis clars» de la comissió de delictes de detenció il·legal i lesions per part dels guàrdies civils. Al recurs, a més, el seu advocat recorda que l'exregidor era policia nacional.

És el segon cop que el jutjat d'instrucció arxiva el cas. La primera vegada, l'Audiència de Girona va estimar el recurs presentat pel lletrat de l'acusació particular, Carles Monguilod, al qual es va adherir la Fiscalia i va ordenar reobrir la investigació.



Denúncies creuades

El jutjat recorda que en aquest cas hi ha hagut «denúncies creuades» (el mateix jutjat va absoldre el regidor argumentant que negar-se a identificar-se no és delicte) que fan que hi hagi «declaracions contradictòries» en relació amb la detenció. Al jutjat van declarar com a testimonis dos treballadors de l'Ajuntament que van veure la trifulga però la interlocutòria apunta que la seva declaració no pot ser «objectiva i imparcial» perquè eren «subordinats directes» de l'aleshores regidor.

L'acusació particular, encapçalada pel lletrat Carles Monguilod, ha recorregut la interlocutòria d'arxiu a l'Audiència de Girona. L'advocat sosté que hi ha «indicis clars» de la comissió dels delictes de detenció il·legal i lesions (causades quan van emmanillar el regidor) per part dels dos agents i vol anar a judici.