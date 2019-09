Porta a porta contra el frau elèctric

L'Ajuntament de Figueres ha impulsat aquest estiu un porta a porta als barris de Sant Joan i el Culubret per «fer pedagogia» i frenar el frau elèctric i els recurrents talls de llum que pateixen els veïns del sector. La problemàtica s'ha enquistat en els darrers anys a la zona oest de Figueres i els diversos governs de la ciutat han intentat posar-hi remei sense èxit.

La iniciativa s'ha impulsat aquest estiu i, segons l'alcaldessa, Agnès Lladó, i el regidor de Serveis Comunitaris, José Castellón, ha donat «bons resultats». Des d'aleshores asseguren que no s'han registrat talls generals, com en els anteriors mesos. «S'han produït talls puntuals al carrer Doctor Fleming i Ramon i Cajal, però ara es respira tranquil·litat», diu l'alcaldessa.

Hi coincideix el regidor Castellón, fins ara també president de l'associació veïnal del barri de Sant Joan. Segons ha explicat l'edil, el porta a porta pretenia «trobar una solució als talls de llum però sense entrar en la vida particular dels veïns».

La mesura es va impulsar amb l'associació de veïns, el consell de savis i el mateix regidor. En total, una quarantena de persones van recórrer els carrers del sector oest per intentar posar solució a la problemàtica. Castellón descarta tornar a repetir la mesura, però en canvi considera que es podria estendre a altres punts de la ciutat.

A les portes de l'estiu, el sector oest va tornar a viure talls de llum generalitzats. Les interrupcions en la xarxa elèctrica van coincidir amb l'onada de calor i van arribar a afectar també l'enllumenat públic i la residència geriàtrica Els Arcs. «No ens podem permetre que ningú pateixi conseqüències mèdiques pels talls de llum», assegura Lladó, en referència a les persones que necessiten l'electricitat per continuar els tractaments mèdics.

L'alcaldessa assegura que estan treballant «colze a colze» amb Endesa perquè no es tornin a produir talls de llum generats per la pujada de tensió pel frau elèctric. Lladó explica que una de les primeres gestions que va fer com a alcaldessa va ser contactar amb la Direcció General d'Endesa. «De moment sembla que ha quedat mes o menys resolt», diu Lladó.

Al respecte, assegura que es mantindran les revisions d'Endesa, però també es posarà en coneixement dels veïns totes les accions que tenen al seu abast per evitar aquesta vulnerabilitat energètica.



Acusació popular

Tot i això, defensa que cal fer «molta pedagogia» i combatre el frau, així com tots els fets delictius que se'n deriven. L'Ajuntament va anunciar que es personaria com a acusació popular contra els quatre detinguts a principis de juliol en un macrooperatiu policial al Culubret en què es van requisar 636 plantes de marihuana en tres habitatges.

El consistori va informar que es personaria contra el procediment que es derivés d'aquest dispositiu, alineant-se al costat dels veïns i amb la voluntat d'«erradicar el problema».