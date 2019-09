Moren uns 6.000 pollastres en el foc d'una granja a Siurana

Uns 6.000 pollastres van morir ahir en l'incendi d'una granja de Siurana, a l'explotació agrícola Mas Bordas. Segons van informar els Bombers, el foc, que es va produir pels volts de dos quarts de tres de la tarda, va afectar l'interior d'una nau de 140 metres quadrats.

L'incident va mobilitzar cinc dotacions dels Bombers, que van participar en l'extinció de les flames fins a dos quarts de cinc de la tarda, quan el foc es va donar per extingit.

L'altra nau de la granja, on hi havia 3.000 pollastres més, no va resultar afectada pel foc. S'investiguen les causes que haurien originat les flames i la mort dels animals.