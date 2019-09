El tiroteig de Figueres, una revenja entre bandes de traficants de drogues

Els Mossos d'Esquadra busquen des de dijous al vespre cinc persones que van protagonitzar un tiroteig i van ferir tres persones a l'avinguda Vilallonga de Figueres. Segons van descriure diversos testimonis que van presenciar els fets, els autors van disparar diversos trets amb almenys una arma «llarga» que podria ser un subfusell, i van fugir amb un Mercedes Benz que després van abandonar en un polígon industrial de Vilatenim. Allà van canviar de vehicle i van seguir en direcció Roses amb un Renault Clio blanc, ambdós vehicles amb matrícules estrangeres.

El cotxe abandonat va ser localitzat i traslladat a la comissaria de Figueres dels Mossos, on se li va realitzar una inspecció ocular.

La principal hipòtesi amb la qual treballen els Mossos, que han obert una investigació per localitzar i detenir els sospitosos, és que es tracti d'una revenja entre bandes que trafiquen amb droga.

L'avís dels fets va tenir lloc a dos quarts i cinc de deu de la nit d'aquest dijous a l'avinguda Vilallonga, a pocs carrers de l'estació de tren. Segons van confirmar els Mossos, un grup de cinc atacants -que encara no han estat identificats- van presentar-se davant de l'edifici on hi havia els tres ferits i van començar a disparar-los diversos trets, que també van impactar contra el portal de l'edifici i van provocar desperfectes a la façana. Els tres ferits van ser atesos a l'hospital de Figueres, on van aconseguir arribar amb un cotxe. Dos d'ells van haver de ser traslladats a l'hospital Josep Trueta de Girona per tal de ser operats d'urgència, on estan ingressats en estat menys greu i estables. El tercer ferit va ser atès al mateix centre hospitalari figuerenc i va ser donat d'alta ahir mateix. Els Mossos ja li han pres declaració.

Des del moment de l'avís, els Mossos van activar un dispositiu de cerca juntament amb la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Guàrdia Urbana que es va allargar fins ahir al migdia per tal de localitzar els cinc fugitius, i van establir un punt de control a la frontera amb França. També van recollir proves del lloc de l'incident per tal de realitzar l'atestat.

La investigació es manté oberta i en el moment de tancar aquesta edició els Mossos no havien localitzat els autors dels fets.