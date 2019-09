L'última «performance» de la Muga Caula

Desafiaments provocatius, cossos nus, moviment, interacció i representacions transgressores. El festival d'acció la Muga Caula tanca avui un cicle de 15 anys amb l'última edició de la trobada d'art d'acció de les Escaules, marcada pel seu habitual caràcter transgressor i amb performances que interpel·len el públic.

Aquesta darrera edició ha comptat amb 14 artistes i 26 espectacles que han sigut els encarregats d'abaixar el teló de la Muga Caula. La programació del festival de poesia d'acció es va inaugrar divendres amb dues actuacions reflexives: la denúncia a l'opressió de Rosa Grau i l'escenificació de Theodor di Ricco, que ha traslladat la performance al seu dia a dia, vestint de groc diàriament en els últims 30 anys.

Per la darrera trobada, els organitzadors han escollit commemorar Joan Brossa, en l'any del centenari del seu naixement, amb una acció breu i espontània del mestre de cerimònies Rolls Rolf Langhans dedicada a Brossa que es va celebrar divendres.

Ahir, durant tot el dia es van desenvolupar accions consecutives a la societat de les Escaules i arreu del municipi amb les espectaculars accions poètiques i desafiants de la reconeguda companyia d'Estònia Non Grata, però també d'Alicia Cayuela, Yannos Majestikos, Quim Pujol, David Montosa, Silvia Antolín i Paco Justícia.

Les accions, totes elles encaminades a qüestionar el públic, van estar marcades per l'espontaneïtat i imatges provocatives en busca de la llibertat de creació i l'experimentació.

La Muga Caula s'acomiada avui amb accions simultànies per part de tots els artistes de la trobada arreu de les Escaules, un pastís dels 15 anys i la visita de Marcel Duchamp en forma de Cap Gros que anunciarà els plans de futur d'una Nova Muga Caula.



Lloa a Brossa

El festival va néixer el 2005 per commemorar el 40è de la visita de Marcel Duchamp al salt de la Caula, immortalitzat en una fotografia, i any rere any han convocat el festival sota la invocació d'artistes irreverents i precursors de l'acció poètica com Salvador Dalí, Elsa von Freytag-Loringhoven, Man Ray o Mina Loy. Per la darrera trobada s'ha escollit l'influx dadà de Joan Brossa: «Brossa va néixer ara fa cent anys, el 'dia' en què Duchamp realitza dues rucades monumentals: pintar bigotis a la Gioconda tot asseverant que 'Ella té el cul calent' i 'vendre' a un col·leccionsita de Nova York 50cc d'aire de París», recorden des de l'organització.

La Muga Caula plega per l'esgotament dels organitzadors i l'escàs suport institucional. En els últims quinze anys ha acollit més de 250 artistes d'arreu del món.