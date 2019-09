Front comú dels alcaldes de l'Alt Empordà per lluitar contra els problemes de seguretat

El Consell d'Alcaldes de l'Alt Empordà ha acordat aquest dilluns la creació d'un grup de treball per abordar i lluitar contra els problemes de seguretat a la comarca. La presidenta del Consell Comarcal, Sònia Martínez, ha explicat que la proposta ha estat ben vista pels representants dels diferents municipis i que ara s'haurà d'acabar de perfilar qui en forma part. Paral·lelament, Figueres i la Jonquera (Alt Empordà) han acordat també celebrar una junta de seguretat conjunta per fer front als problemes transfronterers i relacions amb el tràfic i cultiu de marihuana que pateixen.

La capital altempordanesa té prevista, precisament, una junta extraordinària per aquest dijous arran del tiroteig que hi va haver a la ciutat la setmana passada. Tant Martínez com l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, han reclamat a les administracions i als cossos policials més recursos per combatre els fets delictius.