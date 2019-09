Denuncien «discriminació» a una pacient de l'hospital de Figueres per parlar català

La Plataforma per la Llengua ha denunciat un cas de «discriminació lingüística» i «vexació» per part de l'hospital de Figueres a una pacient per parlar en català. L'entitat assegura que un metge va «obligar» la dona a expressar-se en castellà i l'afectada ha presentat una queixa al centre hospitalari i a l'Institut Català de la Salut.

Segons l'afectada, la va atendre un metge que li hauria dit que fa cinc anys que treballa aquí i que no ha après el català ni té intenció de fer-ho. «Soc veneçolà i hispanoparlant i vostè va aprendre el castellà» li va recriminar el doctor, segons expliquen des de l'entitat. Tot seguit, la pacient hauria manifestat que volia seguir expressant-se en català, però el metge li va respondre acusant-la de «racista», segons detallen des de la Plataforma per la Llengua en un comunicat.

L'entitat assegura que l'hospital va respondre a la queixa de la pacient assegurant que «entén que si el professional la va atendre en castellà va ser per facilitar la comunicació i poder donar-li millor assistència». L'entitat qualifica «d'improcedent» aquesta resposta i ha posat en coneixement del cas el Departament de Salut i demana una reunió amb l'hospital per abordar el cas.

Des del centre, asseguren que ja van obrir una investigació per la reclamació i consideren que es tracta d'una «situació mal resolta» que va derivar en una «escalada verbal». A més, asseguren que la Plataforma per la Llengua no ha contactat amb l'hospital.