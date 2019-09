Desallotgen un bloc de Roses per un incendi en un habitatge

Un incendi declarat en un bloc de pisos de Roses ha obligat a la Policia Local a desallotjar preventivament tots els veïns. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís d'un foc pocs minuts després de les dues de la tarda al número 79 de la ronda de Circumval·lació, situat al barri el Mas Mates. Segons el cos d'emergències, l'origen del foc ha estat una paella amb oli que ha cremat el moble de la cuina i la campana d'un primer pis. Davant del perill pel fum que ha provocat l'incendi, el cos de policia local ha decidit desallotjar les tres plantes del bloc.

Una dona que es trobava a l'interior de l'habitatge quan s'ha declarat el foc ha hagut de ser traslladada al CAP per intoxicació lleu de monòxid de carboni. No hi ha hagut cap habitatge més afectat, i els Bombers han treballat durant mitja hora en les tasques d'extinció.