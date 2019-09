Dos detinguts per transportar quatre quilos d'haixix en l'interior d'un turisme a Figueres

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de nacionalitat francesa de 25 i 28 anys per transportar fins a quatre quilos d'haixix en l'interior d'un vehicle a la ciutat de Figueres. Es tracta d'un operatiu realitzat entre el dijous 12 i divendres 13 de setembre, quan els agents van rebre un avís que dos homes estaven en un hotel de la capital altempordanesa i guardaven una actitud nerviosa i sospitosa. En arribar-hi, els Mossos van decidir identificar-los. En aquell moment van trobar-los les claus d'un turisme que estava aparcat al darrera de l'hotel i el van escorcollar. A l'interior hi havia una bossa negra als peus del copilot amb 94 paquets d'haixix i es calcula que la droga estaria valorada en 6.546 euros. Per això, els Mossos els van detenir per un delicte contra la salut pública.

Els fets es remunten al dijous 12 de setembre, quan els Mossos van rebre l'alerta que dos homes que s'allotjaven en un hotel de Figueres tenien una actitud nerviosa i sospitosa. Davant d'això, un operatiu de paisà es va traslladar fins a l'establiment i va vigilar els joves. Van comprovar que estaven vigilant i esperant a algú i per això van decidir identificar-los.

Es tracta de dos homes de 25 i 28 anys de nacionalitat francesa. El primer d'ells tenia domicili a Montpeller (França), mentre que el segon se li desconeix el seu lloc de residència. En escorcollar-los, els Mossos van trobar unes claus d'un cotxe, que els arrestats tenien aparcat a la part posterior de l'hotel.

La policia va decidir revisar el vehicle i a la part dels peus del copilot van localitzat una bossa de color negra amb quatre quilos d'haixix. La droga estava repartida en 94 paquets diferents i es calcula que podria tenir un valor d'uns 6.546 euros. Per això els Mossos van detenir els dos homes per un delicte contra la salut pública.

Els detinguts no tenen antecedents i el dissabte 14 de setembre van passar a disposició judicial al jutjat de guàrdia de Figueres. El magistrat en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.