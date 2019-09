Figueres comença les obres de la casa natal de Dalí

Figueres ha començat avui les obres de la casa natal de Salvador Dalí. La primera fase, adjudicada el juny a l'empresa Arcadi Pla per valor d'1,02 milions d'euros, ha arrencat aquest matí i consistirà en reforçar l'estructura de l'edifici del carrer Monturiol, reconstruir-ne la coberta i rehabilitar la planta baixa i l'entresòl. Aquest és precisament el lloc on va néixer el pintor. Els treballs es preveu que s'allarguin un any i mig.

L'immoble és de titularitat municipal des de la seva adquisició l'any 1994 i no ha sigut fins passats 25 anys quan finalment s'ha desencallat el projecte per fer visitable la casa natal.

Les obres per rehabilitar l'habitatge tenen un cost global de 2,5 milions d'euros. L'Ajuntament compta amb subvencions de la Diputació de Girona (500.000 euros repartits en dos anys) i de l'Estat (250.000 euros). Així, la primera fase rebrà mig milió d'euros d'administracions supramunicipals i l'Ajuntament n'assumirà la resta. Un cop finalitzada aquesta fase, quedaran encara treballs pendents consistents en instal·lacions elèctriques, climatització, restauració de fusteries i seguretat contra incendis.

Referent a la segona fase, l'Ajuntament va aconseguir a l'abril una subvenció d'1,37 milions d'euros de fons europeus Feder per rehabilitar l'habitatge. L'ajut cobreix gairebé la totalitat del cost de la segona fase d'obres i els treballs es podrien enllaçar.