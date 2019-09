Figueres encarrega un estudi per radiografiar els pisos ocupats

L'Ajuntament de Figueres ha encarregat un estudi a la Fundació SER.GI per radiografiar els pisos ocupats a la ciutat i poder actuar amb Serveis Socials. El consistori desconeix quants habitatges es troben en aquesta situació a Figueres, segons ha assegurat el regidor d'Habitatge, José Castellón, i l'estudi ha de permetre facilitar la fotografia de quina és aquesta realitat a la capital alt-empordanesa.

«S'ha de saber on estan els pisos, qui els habita i passar-ho a Serveis Socials perquè actuï», assegura Castellón en una entrevista al setmanari L'Empordà, del mateix grup editor que Diari de Girona. Aquest és l'objecte de l'estudi encarregat, que pretén diagnosticar les ocupacions il·legals per derivar-les a Serveis Socials.

«Després es traurà al carrer a qui s'hagi de fer fora, però abans s'anava amb més mà dura», diu, en referència a l'anterior govern.

Castellón ha avançat a més que el govern està estudiant la possibilitat de comprar algun bloc sencer de pisos, així com expropiar els habitatges buits propietat de grans tenidors i entitats bancàries.

L'aixecament de la suspensió a la Llei de l'Habitatge de Catalunya permet l'expropiació en aquests casos si fa més de dos anys que estan buits per destinar-los a ús social. En els últims anys, l'Ajuntament ha anat adquirint pisos per destinar-los a ús social amb la previsió també de crear una Oficina Municipal d'Habitatge que unifiqués els serveis gestionats pel Consell Comarcal i Serveis Socials.

60.000 ? en habitatge social

D'altra banda, tal com ha explicat el regidor d'Habitatge, l'Ajuntament invertirà 60.000 euros en ajudes al lloguer. Es tracta d'una quantitat que es va aprovar en el ple de setembre i que permetrà cobrir una vintena de pisos fins a finals d'any per suplir el «buit» que hi ha entre els habitatges d'emergència social i el preu de mercat. Seran pisos dels quals l'Ajuntament ja disposa.

Castellón ha avançat també la intenció de fer extensiu el Servei Comunitari a tota la ciutat. Fins ara aquest servei només funciona a la zona oest.