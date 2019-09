Situació «dramàtica» als Aiguamolls per la sequera

Els Aiguamolls de l'Empordà pateixen greument la sequera i la majoria de les llacunes no tenen aigua. La situació és «dramàtica», segons el director del Parc Natural, Sergi Romero. Els estanys estan secs i només hi ha aigua als que es troben per sota el nivell del mar. Aquesta situació afecta directament l'ecosistema, i des del Parc Natural asseguren haver notat un descens en els cens d'aus.

Malgrat la previsió de pluges previstes per avui, aquestes seran «insuficients» per resoldre la problemàtica, que s'ha convertit en recurrent. Al Cortalet hi ha un petit espai amb aigua, provinent de la depuradora de Castelló d'Empúries, però no arriba ni al 5% de les necessitats hídriques del parc.

Els Aiguamolls, que depenen de l'aigua de la pluja, necessitarien una llevantada persistent en el temps –almenys d'una setmana– per garantir que les zones humides tornessin a tenir aigua. Romero assegura que amb els episodis forts i breus de precipitacions no se solucionarà. El Parc Natural, que registra una mitjana de pluja acumulada d'entre 500 i 600 litres per metre quadrat anuals, des de principis d'any l'estació del parc n'ha registrat tan sols 167. «Segurament a finals d'any ja s'arribarà a la mitjana, però amb episodis de pluja intensos i amb destrosses que no permeten aprofitar l'aitua», diu Romero.



Impacte en l'ecosistema

Amb tot, la situació de sequera repercuteix directament en l'ecosistema. «Un aiguamoll el primer que necessita és aigua», constata el director del parc. Si les aus no hi troben un hàbitat idoni, han de marxar a altres punts de la geografia. De fet, aquest estiu assegura que les aus de bec llarg de les migracions postnupcials o hivernals han tingut poc hàbitat i han passat pràcticament de llarg.

El director dels Aiguamolls recorda que es tracta d'un problema global i que el futur de les zones humides passa per «gestionar millor la poca aigua que tenim».

Romero insisteix, però, que hi ha poc marge perquè precisament els Aiguamolls de l'Empordà depenen de l'aigua de la pluja, a diferència d'altre zones humides com el Delta de l'Ebre o del Llobregat, on les inundacions es produeixen a través del cabal del riu.



Projectes d'abastiment d'aigua

Els Aiguamolls de l'Empordà s'abasteixen de l'aigua de les conques hídriques del Fluvià i la Muga, aquesta darrera controlada per l'embassament de Darnius-Boadella. A més, no arriba directament, sinó que ha de passar tot un sistema de regants.

Precisament, aquest any l'ACA ha signat un acord amb els regants del marge esquerre de la Muga per desviar part de l'aigua cap a l'estany de Vilaüt dels Aiguamolls, tal com ha explicat Sergi Romero. És l'únic punt per sobre el nivell del mar on hi ha aigua.

Referent a la zona dels Tres Ponts, el Departament de Territori hi impulsarà un projecte per garantir-hi la presència constant d'aigua, segons ha explicat Romero. La iniciativa consisteix en l'arranjament del Rec del Molí de Castelló d'Empúries per aconseguir canalitzar aigua des de la resclosa de Vilanova.