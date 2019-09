El pla d'inundabilitat del POUM de Roses fa limitar la construcció en alguns sectors

Santa Margarida és un dels punts on s'hauran de fer sistemes hídrics nous.

L'informe d'inundabilitat elaborat per l'Ajuntament de Roses per incloure al POUM i entregat a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) comportarà desclassificar alguns sectors i prendre mesures constructives molt complicades en d'altres. L'Ajuntament ha demanat a l'ACA alternatives tècniques per presentar als propietaris i al sector de la construcció en una propera reunió.

El POUM aprovat el 2010 el va anul·lar el Tribunal Suprem el 2016 per preveure construir en uns terrenys considerats inundables amb estudis d'inundabilitat que va considerar incomplets, tal com havien denunciat entitats veïnals de Santa Margarida. Des de llavors regeix el planejament de 1993.

L'Ajuntament va tardar un any a elaborar-lo i l'any passat es va enviar perquè l'ACA marqués quins són els sistemes hídrics que s'han de construir.

El regidor del PSC Toni Rodríguez ha preguntat al govern sobre aquesta qüestió que, juntament amb la suspensió de llicències a la franja litoral de la Generalitat, manté molts promotors, propietaris i constructors pendents de les futures restriccions. El pla d'infraestructures hidràuliques, sobretot a Santa Margarida i front de mar es preveu complicat, va dir.

L'alcaldessa, Montse Mindan, ha explicat que «a les zones fluvials o que es consideren d'afluència, la desclassificació és directa» i, per tant, no s'hi podrà construir.

Allà on es permet construir es plantegen alguns requeriments que presenten moltes complicacions, va admetre. Per això han demanat que «se'ns presentin quines alternatives podem passar nosaltres en el món de la construcció».

Són conscients, va dir, que no serà fàcil ni econòmic construir algunes de les infraestructures que es plantegen i per això no està previst en els pressuposots de l'any vinent.

Quan l'ACA respongui el requeriment es reunirà el sector per informar-los de la situació. L'Ajuntament ha explicat que el document encara no és públic perquè s'està pendent de la resposta i la posterior aprovació.

Deu anys de tràmits

El POUM es va començar a tramitar el mandat de 2003 a 2007 amb Carles Pàramo (CiU) al capdavant. El 2007 es va presentar als veïns, però es va esperar a tancar els tràmits perquè hi havia eleccions. Un pacte entre diferents grups va portar Magda Casamitjana (PSC) a l'alcaldia i el POUM es va aturar per fer-hi alguns canvis. Tres anys després es va aprovar. Però el tribunal va donar la raó als veïns que consideraven que en zones que passaven a ser sòl urbanitzable no s'havia avaluat suficientment la inundabilitat. I ara planteja construccions de retenció d'aigües de difícil execució.