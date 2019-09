Detenen tres joves per robar una autocaravana a l'Escala

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres joves per robar una autocaravana a l'Escala (Alt Empordà) i emportar-se una caixa forta que hi havia dins. Es tracta de dos homes de 20 i 21 anys i un altre menor d'edat. Tots són de nacionalitat croata i veïns de Barcelona. Els lladres van emportar-se l'autocaravana d'un aparcament de l'Escala cap a les tres de la tarda i poc després els Mossos van localitzar el vehicle en un dels carrers de la població. Els lladres s'havien emportat una caixa forta que hi havia a l'interior i havien fugit amb un turisme. En veure un dels controls dels Mossos en la carretera que uneix l'Escala amb Figueres, els lladres van fugir per un camí secundari. El conductor era el menor d'edat i no tenia carnet.

Els fets van passar aquest dilluns 23 de setembre sobre les tres de la tarda quan els tres joves van sostreure una autocaravana que estava estacionada en un aparcament a l'Escala (Alt Empordà). Poc després, els Mossos d'Esquadra van trobar-se el vehicle abandonat en un dels carrers del municipi costaner.

Els agents van veure com els lladres havien regirat l'interior del vehicle i s'havien emportat una caixa forta abans de fugir amb un turisme. Poc després, una patrulla de trànsit que feia un control a la C-31 -que uneix l'Escala amb Figueres- van veure que s'acostava un cotxe amb tres persones que podien ser els autors del robatori i, a més, no portaven el cinturó de seguretat.

En veure que els Mossos els volien aturar, els lladres van decidir fugir i van agafar una carretera secundària cap al Far d'Empordà. La policia va seguir el cotxe a poca distància i van veure com el vehicle entrava en un camp de blat de moro. Després, els ocupants van fugir corrent.

Els agents van localitzar els tres joves i els van detenir. A més, van comprovar que el conductor era menor d'edat i no tenia permís per portar el turisme. A l'interior del vehicle van trobar-hi la caixa forta que s'havien emportat poc abans.

Per tot això els Mossos d'Esquadra els consideren autors d'un robatori i furt d'ús de vehicle i un robatori amb força. A més, al detingut menor d'edat també se l'acusa d'un delicte contra la seguretat viària per conduir sense haver obtingut mai el permís.

Els detinguts, un dels quals tenia antecedents, passaran a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Figueres durant les properes hores.