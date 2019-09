La presó vella de Figueres es convertirà en un centre de serveis unificats de Generalitat i Ajuntament

Figueres convertirà la presó vella del carrer Sant Pau, en desús des del 2015, en un punt unificat de serveis administratius. L'equip de govern de Figueres i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies han arribat a un prinicpi d'acord per concentrar a l'antic centre penitenciari les oficines de Treball i Benestar que hi ha a la ciutat. A més, segons ha explicat l'alcaldessa Agnès Lladó, l'Ajuntament també està treballant amb altres Departaments per traslladar-hi en un futur la resta de serveis que la Generalitat té a la ciutat. Lladó ha defensat que es tracta d'un projecte "ambiciós" i a "llarg termini" que permetria avançar en la "finestra única".

Per la seva banda, el conseller de Treball, Chakir el Homrani ha explicat que ara caldrà redactar un conveni d'intencions i que la concreció del projecte "requerirà temps". El Homrani i Lladó han defensat que la unificació dels serveis permetrà un millor servei i atenció al ciutadà.

No han concretat quin cost tindria la remodelació de l'antiga presó, que podria comptar amb finançament europeu, i defensen que abans cal definir com serà el projecte.

Anteriorment s'hi havia anunciat la construcció de l'escola Carme Guasch, actualment en barracons. Encara no fa un any es va signar la cessió d'usos entre el departament de Justícia i el d'Educació per poder-hi impulsar aquest projecte que ara ha quedat descartat. La presó ja no acollirà l'escola, després que l'equip de govern proposés al Departament de construir-la en un solar poper a l'actual centre. Així, el recinte penitenciari queda lliure per a altres usos.