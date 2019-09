Declarats Bé Cultural tres edificis emblemàtics de la comarca

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà va declarar ahir Bé Cultural d'Interès Local (BCIL) tres edificis emblemàtics de la comarca: el Casino Societat l'Amistat de Cadaqués, l'antic ajuntament de Portbou i la casa Torre Estela d'Agullana. Amb l'aprovació de la catalogació es garanteix la protecció dels immobles i la seva inscripció en el Catàleg del Patrimoni Cultural de la Generalitat.

El conseller de Cultura i vicepresident del Consell, Josep Maria Bernils, ha defensat la conservació d'aquests tres edificis emblemàtics a l'Alt Empordà. Es tracta, tots tres, de construccions de principis del segle XX que «cal protegir i conservar».

La Societat l'Amistat de Cadaqués, popularment conegut com el Casino, és una entitat sense ànim de lucre fundada a finals del segle XIX. Els seus primers estatuts daten del 1870. L'any 1896 es va traslladar a l'edifici actual, a la plaça Doctor Trèmols i és una de les entitats més representatives i antigues de Cadaqués. Compta amb més de 300 socis. La catalogació també haurà de ser notificada al Servei Provincial de Costes per la seva proximitat amb el front marítim.

El ple d'ahir també va aprovar la protecció de l'antic ajuntament de Portbou, d'estil modernista i construït entre el 1910 i el 1913. Es va abandonar cap als anys setanta i s'hi ha projectat convertir-lo en el Centre Walter Benjamin. Es va enderrocar part de l'edifici tot conservant la façana modernista.

El tercer edifici que des d'ahir disposa d'un major grau de protecció és la casa torre Estela d'Agullana . La construcció modernista va ser projectada per Josep Azemar l'any 1908 al carrer Concòrida número 2. És precisament a la cantonada on hi ha l'element més emblemàtic: una torre amb un balcó semicircular amb ferro forjat i rajols de color blau.