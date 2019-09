Els Mossos enxampen un home a punt de robar i ocupar un habitatge a Figueres

Els Mossos d'Esquadra van enxampar un veí de Figueres que havia forçat la porta d'una casa de la població amb l'objectiu de robar-hi i acabar ocupant l'habitatge. Es tractava d'un home de 24 anys, nacionalitat espanyola i veí de Figueres, a qui es va detenir dilluns com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força en grau de temptativa.

Els Mossos havien rebut l'avís que un home estava esbotzant la porta d'un domicili, al carrer Joaquim Sorolla de Figueres.

Els agents s'hi van atrapar "in fraganti" un home amb un tornavís a la mà i amb la porta oberta de bat a bat. Els agents també van veure que a l'interior de l'habitatge hi havia tot d'objectes a punt per endur-se, tipus: una bicicleta, consola de videojocs, ordinador, mobles, etc.

Quan els agents li van preguntar a l'home el motiu pel qual havia forçat el pany de la casa, els va manifestar la seva clara intenció de robar-hi i posteriorment ocupar l'habitatge. Davant les evidències, els mossos van detenir-lo com a presumpte autor d'un robatori amb força en grau de temptativa.

El detingut, que tenia antecedents, va passar el dia 24 de setembre a disposició el jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.