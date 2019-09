La planta d'Aigua de Vilajuïga ja produeix al 100% i espera arribar als dos milions de litres anuals

La planta d'Aigua de Vilajuïga (Alt Empordà) ja produeix al 100% i espera arribar als dos milions de litres anuals. Aquest és el topall que s'ha marcat l'empresa, que va adquirir la multinacional Grifols, per oferir una producció "sostenible" i un producte "únic" que implica que l'aigua que es capta dels pous s'embotella amb les mateixes propietats amb què s'extreu. A més, han obert un nou pou que permet extreure aigua a major profunditat però aconseguint les mateixes característiques. El director general de l'empresa, Joan Fornós, ha explicat que, ara per ara, no es podrà adquirir en supermercats sinó que només estarà disponible en establiments especialitzats i de restauració. "Mica en mica, serà una taca que s'anirà estenent", ha dit. En aquest sentit, ha recordat que el projecte té una vessant emocional fruit de l'adquisició de l'empresa quan les instal·lacions van tancar amb l'objectiu de recuperar-la. En total, la companyia hi ha invertit 5,5 milions d'euros.