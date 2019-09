La presó vella de Figueres unificarà serveis de la Generalitat i l'Ajuntament a la ciutat

Figueres convertirà l'antiga presó, en desús des del 2015, en un punt unificat de serveis administratius. L'equip de govern municipal i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies han arribat a un acord per traslladar a l'antic centre penitenciari les oficines de Treball i Benestar que hi ha a la ciutat. A més, segons ha explicat l'alcaldessa, Agnès Lladó, l'Ajuntament també està treballant amb altres departaments per concentrar-hi en un futur la resta de serveis que la Generalitat té a la ciutat.

Lladó ha defensat que es tracta d'un projecte «ambiciós» i a «llarg termini» que permetria avançar en la «finestra única». A més, considera que el futur equipament permetria «consolidar» Figueres com a capital de l'Alt Empordà i enfortir la seva posició a la Catalunya Nord.

L'alcaldessa assegura, a més, que permetria optimitzar els recursos públics i guanyar en eficiència. Per a Lladó, la ciutat no es pot permetre tenir l'espai tancat i defensa que el projecte permetrà retornar un espai per al barri i aquest projecte ho hauria de permetre.

Per la seva banda, el conseller de Treball, Chakir el Homrani ha explicat que ara caldrà redactar-ne el conveni i que la concreció del projecte «requerirà temps». El conseller Homrani i Lladó han defensat que la unificació dels serveis permetrà un millor servei i atenció al ciutadà. El primer acord s'ha tancat amb el Departament de Treball i Afers Socials, per la qual cosa implicarà el trasllat de les oficines del SOC i avançar en el model de «finestreta única» a l'estil del «Santa Caterina».

No han concretat quin cost tindria la remodelació de l'antiga presó, que estaria finançat per la Generalitat, l'Ajuntament i que podria comptar amb aportacions europees.

L'alcaldessa assegura que l'Ajuntament no pot assumir el cost de la remodelació de la nau central perquè la inversió serà «costosa». Abans de buscar finançament, però, defensen que cal definir com serà el projecte i quins departaments de la Generalitat s'avindrien a traslladar-hi les oficines. Actualment els locals del Departament a la ciutat són de lloguer, segons ha explicat el conseller.



L'escola Carme Guasch

Encara no fa un any es va signar la cessió d'usos entre el Departament de Justícia i el d'Educació per poder-hi traslladar l'escola Carme Guasch i Darné. Però la presó ja no acollirà l'escola, després que l'equip de govern proposés al Departament d'Educació construir-la en un solar poper a l'actual centre. Així, el recinte penitenciari queda lliure per a altres usos.