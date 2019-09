La històrica Aigües de Vilajuïga completa la seva recuperació

Aigües de Vilajuïga completa la seva recuperació i inicia nova etapa. La centenària empresa, fundada l'any 1904 i recuperada per la multinacional farmacèutica Grifols després del seu tancament el 2017, ja funciona a ple rendiment un cop reformades totes les instal·lacions. L'aigua captada als pous s'embotella directament «sense cap modificació», diu el director general de l'empresa, Joan Fornós, qui defensa aquesta aigua com un producte «únic» vinculat al territori. Així, es posiciona com l'única que no té gas afegit i irromp en el mercat gurmet.

Després de dos anys d'obres i una inversió de 5,5 milions d'euros, la planta ja funciona a ple rendiment. L'empresa ha finalitzat les obres d'un nou pou, batejat amb el nom de Grífols, que permet extreure l'aigua a 72 metres de profunditat.

Amb aquesta darrera intervenció finalitza el projecte de recuperació de l'emblemàtica marca. El recinte d'Aigua de Vilajuïga compta ara amb quatre pous, tres dels quals estan en desús, tot i que Fornós avança que es «refaran». A més, defensa que «són suficients» per assolir els objectius de la companyia i descarta fer-ne de nous.



Dos milions de litres

Segons ha explicat el seu director general, el volum d'aigua arriba als 10 milions de litres per any, dels quals només se n'embotellaran 2 milions com a màxim. Tot i això, assegura que no preveu assolir aquesta xifra per raons de «sostenibilitat». «L'anterior Aigües de Vilajuïga va arribar a un sostre d'un milió de litres a principis del segle XX, però mai va assolir els dos milions», subratlla Fornós. Així, mai cap dels tres pous antics s'ha arribat a explotar al 100% de la seva capacitat i així ho mantindran els nous propietaris.

L'antiga planta embotellava una mitjana de 700.000 litres anuals i de moment ara se situa en els 500.000, amb la previsió d'augmentar-la progressivament. «L'objectiu és fer-la viable i recuperar la inversió de mica en mica», assegura.

Les noves instal·lacions, que s'inauguren avui, estan integrades per la planta embotelladora, magatzem, les oficines, el pou, una bassa i l'antiga masia convertida en museu. En total són 1.800 metres quadrats de supefície. Amb les obres ja acabades, la marca vol treballar per «la projecció del territori». La inauguració coincideix amb el 115 è aniversari de l'inici de la companyia. La nova planta recupera l'edifici històric i compta amb sis treballadors, quatre dels quals ja formaven part de l'anterior equip.



Venda en botigues gurmet

La planta d'embotellament produeix unes 2.000 ampolles l'hora i ja es van començar a comercialitzar a l'abril. El producte ja s'havia presentat l'estiu del 2018 durant el Festival del Castell de Peralada, quan se'n va fer una primera producció d'entre 5.000 i 6.000 ampolles, amb la intenció d'incrementar-la progressivament. De moment, es comercialitza en 500 establiments de Catalunya, la majoria a la demarcació de Girona, ja siguin restaurants com botigues especialitzades.

L'empresa va ser fundada a principis del segle XX per sis famílies després d'un litigi per l'explotació de l'aigua que es va resoldre amb la creació de la societat Aigües de Vilajuïga «Martí, Badosa y Cia». L'aigua, procedent de la serra de Verdera, va ser declarada amb propietats «minero-medicinals» el 1904 i la publicitat del moment va esmentar els beneficis de l'aigua Vilajuïga per a la salut, tractaments hepàtics i digestius.

Importants xefs com Ferran Adrià n'han destacat el caràcter «màgic i misteriós» i Jaume Subirós del Motel la defineix com a «fina» i «exquisida».

La recuperació d'Aigües de Vilajuïga respon a un acte «sentimental» i «racional», segons ha detallat Fornós. La planta va ser adquirida per la multinacional abans del seu tancament i amb una important inversió han recuperat una empresa històrica a la comarca.