Figueres estudia solucions jurídiques per tornar una subvenció a Las Vegas

L'Ajuntament de Figueres està estudiant solucions jurídiques per tornar al cinema Las Vegas la subvenció de 25.000 euros prevista en el pressupost municipal i que es va retirar en el darrer ple per acabar de completar el pressupost de l'àrea de Cultura. Segons asseguren fonts municipals, el consistori té sobre la taula aquesta opció després que els treballadors hagin denunciat, de nou, que no cobren.

Dimarts, l'alcaldessa Agnès Lladó i el propietari de les sales, Ventura Pons, es van reunir però no n'ha transcendit el contingut. L'oposició, actualment al govern, havia demanat, l'abril del 2018, «transparència» en el tractament de tot allò que envoltés el cinema Las Vegas.

Aquestes mateixes fonts assenyalen que l'Ajuntament no pot assumir el cost del manteniment de l'equipament perquè és de titularitat privada, però tot i això apunten que els treballadors podrien ser atesos a través de l'àrea d'ocupació de Promoció Econòmica «si ho necessitessin».

De fet, els treballadors temen que el cinema del carrer Sant Pau, recuperat l'abril del 2017 pel cineasta, acabi tancant tal com ja ha succeït amb les sales de València. Per la seva banda, Ventura Pons reconeix que hi ha risc de tancament. En declaracions a TV3, assegura que els films alternatius i europeus que s'hi projecten «no funcionen» i que el públic de Figueres busca «cinema americà».

La recuperació de les històriques sales va tenir un elevat cost, al voltant d'1,7 milions d'euros, i l'Ajuntament hi va contribuir amb una subvenció de 350.000. A canvi, el consistori podria utilitzar les sales per actes municipals, un dret que havia de quedar recollit en el pla d'usos. Durant la redacció del mateix conveni d'usos, l'anterior govern va explicar que s'hi recollia una opció de compra d'un milió d'euros que estaria oberta tant a l'arrendatari com a l'Ajuntament.

L'alcaldessa Agnès Lladó, en declaracions a principis de setembre a Diari de Girona descartava la possibilitat d'adquirir l'immoble: « És un cinema en funcionament i de moment això no ens ho hem plantejat».