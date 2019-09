L'Ajuntament de Figueres no recuperarà la subvenció del cinema Las Vegas

L'Ajuntament de Figueres ha anunciat que no recuperarà la subvenció de 25.000 euros per al cinema Las Vegas que hi ha al municipi. Des del govern local recorden que es tracta d'un establiment privat en què "el consistori no hi té incidència sobre la seva gestió o activitat". Així ho ha detallat l'Ajuntament en un comunicat de premsa, després que aquesta setmana els treballadors anunciessin que no havien cobrat la nòmina del mes de setembre i aquest dimarts el cinema va haver de tancar per falta de personal. El govern local de la capital altempordanesa confia en què l'empresa que gestiona l'equipament "pugui trobar les solucions jurídiques i econòmiques necessàries per a la continuïtat". El cinema és del promotor i cineasta Ventura Pons.

El cinema va obrir les seves portes l'abril de l'any passat i els seus inicis ja van ser complicats. El 6 d'abril l'equipament arrencava amb l'estrena mundial del film 'Miss Dalí' que havia dirigit el mateix Ventura Pons. Ho feia amb una llicència especial per aquell dia i també endollat a un generador elèctric per falta de subministrament i amb tres de les quatre sales encara en obres.

No va ser fins el 20 d'abril que el cinema va obrir amb una programació regular. En aquella ocasió, la Guàrdia Urbana va anar-hi a aixecar acte perquè encara no tenien el permís d'obertura definitiu i va haver de tornar a tancar.

Els cinemes mai han tingut una gran afluència de públic però part de la viabilitat econòmica estava garantida gràcies a una subvenció que donava l'Ajuntament de Figueres. L'antic consistori es va comprometre a donar 350.000 euros a la reforma de les quatre sales de projecció.

Aquest setembre, el nou govern va aprovar un canvi d'una subvenció de 25.000 euros que estava destinada als cinemes per a donar-los als organitzadors de Science Needs You. El regidor de cultura, Alfons Martínez, va justificar el canvi perquè desconeixien quin era l'"objecte" de l'ajuda econòmica a l'empresa de Ventura Pons.

Des d'un inici els treballadors han anat acumulant alguns impagaments, però a l'estiu es van posar el dia. Aquesta setmana, però, es va tornar a queixar que el setembre ja no havien rebut l'ingrés de la nòmina. A més, aquest dimarts les sales van haver de tancar perquè no hi havia prou personal per obrir les instal·lacions.



Tancament a València

Pons ja va anunciar el mes d'abril que tancava un altre dels cinemes que havia recuperat a València, Las Vegas, per falta de públic. La sala va tancar portes discretament el 15 de març després d'haver reobert el 2017 amb el nom d'Albatexas amb una oferta de pel·lícules de reestrena doblades o subtitulades al català. La fórmula no estava reeixint i el mes de desembre passat el cineasta i empresari va intentar reconduir la situació introduint també les estrenes comercials en castellà i rebatejant les instal·lacions.