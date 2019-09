El xef Jordi Roca idea unes postres inspirades en Aigües de Vilajuïga

Aigües de Vilajuïga va inaugurar ahir les noves instal·lacions reformades per la multinacional Grifols, amb què aposta per l'alta gastronomia com a nínxol de mercat. L'aigua carbònica ha inspirat Jordi Roca per a l'elaboració d'unes postres que ahir va presentar.

El mestre pastisser del Celler de Can Roca ha ideat unes postres amb una base de fruita aquosa com a fil conductor i flors blanques com a símbol de renaixement i de la puresa de l'aigua que ahir va presentar durant l'acte d'inauguració.

Roca ha concebut una esfera de caramel farcida de gotes de gelatina, litxis, flor blanca -saüc, acàcia o gessamí en funció de l'època-, sorbet, poma verda i gelea d'Aigua de Vilajuïga i meló.

Grifols ha posat 5,5 milions d'euros sobre la taula per engegar aquesta empresa, i el seu objectiu és arribar en el termini aproximat d'un any a extreure 2 milions de litres per produir ampolles d'un litre i mig.