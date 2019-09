Tret de sortida de l'Any Monturiol en el bicentenari del seu naixement

Figueres va donar ahir el tret de sortida a l'Any Monturiol, amb què es commemora el 200 aniversari del naixement de l'inventor figuerenc. Narcís Monturiol va néixer precisament el 28 de setembre del 1819 a la ciutat i per homenatjar aquesta efemèride s'han programat activitats i conferències coincidint amb el bicentenari. L'Ajuntament de Figueres s'ha adherit a l'Any Monturiol de la Generalitat, que s'allargarà fins al 28 de setembre del 2020. Monturiol és considerat creador i inventor del primer submarí tripulat de propulsió autònoma i pioner en la navegació submarina.

La conferència inaugural a l'Auditori dels Caputxins, 200 anys del naixement de Monturiol: reptes i reflexions, a càrrec del professor d'història de la Universitat Politècnica de Catalunya Antoni Roca Rosell, va iniciar el programa d'actes. L'Ajuntament figuerenc també ha programat per avui i el 30 de setembre, en horari de matí i tarda als porxos de l'Ajuntament, una maqueta i un simulador del submarí Inctineu 3 on es projecten imatges de les millors immersions del submarí real dins la maqueta.

El programa de l'Ajuntament inclou l'exposició al Cercle Sport Aquí va néixer Narcís Monturiol, que es podrà veure a l'Auditori Narcís Monturiol entre els dies 3 d'octubre i 10 de maig.

Per la seva banda, el Museu del Joguet ha programat del 10 d'octubre al 6 de gener l'exposició L'Ictineu. El gran invent de Narcís Monturiol, on es podrà trobar una reproducció del submarí Ictineu. També s'han programat dues rutes a peu per Figueres i Cadaqués per conèixer les principals localitzacions de la vida de Narcís Monturiol (que es faran els dies 20 i 27 d'octubre) i una cursa solidària organitzada per l'institut Narcís Monturiol.

El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Figueres, Alfons Martínez, defensa que la commemoració permet «posar en valor» el resultat de les investigacions de Narcís Monturiol. «A la seva època això de ser inventor li va portar maldecaps i tot i ser conegut no ha tingut el ressò que es mereix», explica Martínez. Tot i això, assegura que el món científic «sí que l'ha tingut en compte».

Segons Martínez, Monturiol era un home polifacètic i la seva condició de polític, impressor, editor i pintor li va valdre que només fos reconegut en «cercles reduïts».