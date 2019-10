Un acusat de tocaments a una nena de 12 anys a Castelló d'Empúries pacta 2 anys de presó

El judici previst a la secció quarta de l'Audiència de Girona aquest dimarts per jutjar un home acusat d'abusar sexualment d'una nena de 12 anys a Castelló d'Empúries el juny de 2017 ha acabat amb una conformitat. L'acusat ha acceptat una condemna de 2 anys de presó -que inicialment ascendia a 5- pels fets que se li atribueixen i la petició d'expulsió del territori finalment no s'executarà. A més, i tal com demanava l'acusació, en concepte de Responsabilitat Civil haurà d'abonar 2.000 euros. "Es tracta d'un pacte positiu per la víctima, ja que hem evitat sotmetre a la nena a declarar en un judici", explica la lletrada de l'acusat, Natàlia Frigola.

Segons consta als escrits de la Fiscalia i tal com ha reconegut l'acusat, el 21 de juliol de 2017 aquest va acordar amb la víctima, una nena de 12 anys, portar-la amb cotxe fins a la Jonquera per veure el germà de l'home, que era amic de la mare de la víctima. Durant el trajecte va aturar el vehicle a uns descampats de Castelló d'Empúries, on va envoltar un braç pel coll a la menor, li va acostar el cap als seus genitals i li va realitzar tocaments al cos. Els intents van cessar quan la nena va posar-se a plorar, i llavors la va dur a casa amb l'avís que no revelés el que havia passat.

L'acord entre la Fiscalia i la defensa redueix la pena de 5 anys de presó demanada inicialment per l'acusat, que no té antecedents penals, però manté els costos de pagament de 2.000 euros a la víctima en concepte de danys morals "tenint en compte la curta edat de la menor". A més, l'acusat tindrà prohibit aproximar-se a la menor a una distància superior a 500 metres i de comunicar-s'hi durant 5 anys per cap mitjà.