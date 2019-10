Condemnat a set anys de presó el proxeneta que va obligar dues dones a prostituir-se a l'N-II

L'Audiència de Girona ha condemnat a 7 anys de presó i a pagar una multa de 3.600 euros el proxeneta que va obligar dues dones a prostituir-se a la carretera N-II a les comarques gironines. La sentència conclou que l'agost del 2010, l'acusat va enganyar una de les víctimes, que aleshores era menor d'edat, per venir al país des de Bulgària amb una promesa falsa de feina al sector de l'hostaleria. "La van obligar a exercir la prostitució retirant-li el passaport, amenaçant-la amb fer mal als seus familiars propers i colpejant-la", detalla el tribunal. Amb la segona víctima, major d'edat, hi va contactar l'agost del 2011 i sabia que venia al país a prostituir-se. La sentència recull que, finalment, la dona no va estar d'acord amb les condicions que li imposaven però que el processat –i altres membres de la trama- la van forçar a fer-ho i es quedaven el diners que guanyava. L'acusat era l'únic membre de l'entramat pendent de judici perquè la mateixa Audiència ja va jutjar i condemnar els altres deu sospitosos el gener del 2017.