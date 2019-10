Jutgen l'amo d'un restaurant de Figueres acusat d'abusar de dues clientes menors d'edat

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimecres l'amo d'un restaurant de Figueres que, inicialment, s'enfronta a 11 anys de presó per fer tocaments continuats a dues adolescents, clientes del seu local. Segons la fiscalia, el processat aprofitava la relació de confiança que li tenien les menors per fer-les passar darrera de la barra. "Els hi va realitzar diversos tocaments", apunta l'acusació pública. Els presumptes abusos a una de les menors van ser entre agost i octubre del 2015 i, a la segona, entre setembre i octubre del 2016. L'acusat nega els suposats abusos i atribueix les denúncies a una revenja orquestrada contra ell. Segons la seva versió, va tenir problemes amb familiars i amics de les menors i sosté que, per això, les van "manipular" perquè el denunciessin. La defensa demana l'absolució.