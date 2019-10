L'Ajuntament de Figueres prepara mesures per potenciar el comerç

El govern de Figueres prepara mesures per potenciar el comerç local. El passat mes d'agost l'Ajuntament ja es va reunir amb la junta de l'associació Comerç Figueres, que representa uns 300 botiguers associats, per començar a treballar en l'impuls comercial al centre abans que finalitzi la declaració de municipi turístic l'any vinent.

Des de l'associació, però, es demana que abans de tot es resolguin els «problemes endèmics» de la ciutat abans de fer altres propostes. «Seguretat, aparcament i neteja» són els tres eixos que l'entitat considera que cal resoldre per, posteriorment, incidir en polítiques pel comerç.

L'equip de govern ja s'ha reunit amb el sector per captar les seves sensibilitats i emprendre mesures que permetin dinamitzar el comerç arreu de la ciutat, no només al centre. Segons ha explicat la regidora de Comerç, Ester Marcos, els pressupostos de l'anterior govern no contemplen partides concretes destinades a l'impuls del comerç, més enllà de les subvencions a associacions de botiguers. De les trobades amb el sector en sortirà l'estratègia que impulsarà l'Ajuntament en aquesta matèria i que, a més, queda recollida en el pla de govern per als propers quatre anys. «Sempre s'havia apostat per acontentar el client francès, però creiem que primer hem de ser una ciutat comercialment agradable per als figuerencs i la comarca i després anar a buscar el turista», subratlla.



Zona turística

Els comerços del centre gaudeixen des de l'any 2012 de la declaració de municipi turístic, que permet l'obertura els diumenges i festius des de Rams fins a Nadal. La declaració finalitza al desembre del 2020 i l'obertura en diumenge encara no s'ha consolidat al centre. Precisament, abans de decidir si es renova o no, l'Ajuntament vol impulsar iniciatives per incentivar el comerç amb «activitats o esdeveniments», diu l'alcaldessa, Agnès Lladó, a tall d'exemple. Lladó defensa que cal fer una avaluació de la situació abans de decidir si es renova o no.

La resta de mesures, que no han transcendit, es començarien a aplicar a partir del 2020, un cop aprovats els pressupostos del nou govern. D'altra banda, l'Ajuntament manté en suspens la petició d'ampliació de municipi turístic a tota la ciutat que va aprovar l'anterior govern. «Si la zona turística no funciona al centre, no es pot ampliar a tota la ciutat», diu Lladó.