Detecten una alga invasora al nord del cap de Creus

Els Agents Rurals han detectat la presència d'una alga invasora al nord del Parc Natural del cap de Creus. En concret, es tracta de l'espècie Caulerpa cylindracea, d'origen australià, que va ser localitzada el dia 1 de setembre en una zona molt freqüentada pel fondeig d'embarcacions amb àncora, a la Calla Galladera, a la cara nord del Cap de Creus, a una fondària d'entre 2 i 6 metres.

A Catalunya, es té constància de la presència d'aquesta alga des de l'any 2008, quan va aparèixer a la costa del Garraf i és considerada una de les espècies exòtiques marines amb major potencial invasor als fons litorals de la Mediterrània. Des de la seva primera cita al Garraf, ha estat detectada a les comarques del Baix Camp, Tarragonès, Baix Llobregat, la Selva, el Baix Empordà i l'Alt Empordà reportada en el programa de seguiment d'algues invasores del CEAB-CSIC. El punt més al nord on havia estat localitzada fins ara era al municipi de Roses.

És molt agressiva a la Mediterrània, amb potencial invasor superior al de la espècie Caulerpa taxifolia inclosa al llistat de les cent espècies amb major potencial invasor de la Mediterrània (UICN). Causa greus impactes ecològics sobre les comunitats autòctones i pot arribar a modificar profundament el paisatge, provocant diversos impactes en els hàbitats marins costaners, afectant tant la seva composició i estructura com la dinàmica dels ecosistemes envaïts.

Es dispersa pel fons marí ràpidament, donat que pot reproduir-se a partir de petits fragments que poden arrelar tant sobre fons de roca, pedres o blocs com sobre el fons sorrenc, i pot ser transportada tant per les corrents marines com a través del fondeig de les embarcacions.

L'alga es queda enganxada a l'àncora quan aquestes embarcacions fondegen en un punt envaït i després de ser transportada s'implanta a d'altres punts, quan l'embarcació fondeja en altres indrets. Pot arribar a viure uns dies fora de l'aigua sense perdre el seu potencial per colonitzar nous llocs i la seva velocitat de creixement és molt rapida de manera que en poc temps pot provocar impactes importants sobre els ecosistemes colonitzats.