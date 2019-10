Mor el conductor temerari causant de l'accident de Torroella de Fluvià

El conductor temerari que va causar l'accident de trànsit mortal aquest dimarts al vespre a Torroella de Fluvià ha mort. Va ser durant la passada matinada a l'hospital Josep Trueta de Girona. En el moment del sinistre, va resultar ferit crític, però no va poder superar les conseqüències del xoc mortal. Aquest home tenia 32 anys i era de nacionalitat francesa.

En el sinistre viari ja hi va perdre la vida una dona que anava en el turisme que va rebre l'impacte del vehicle temerari. La finada era una veïna de l'Escala, Francisca Sastriques Llopis, de 51 anys. Era una dona coneguda a la població, ja que tenia una perruqueria al centre de la vila.

Aquest accident mortal va produir-se dimarts pels volts de quarts de vuit del vespre a la C-31 a Torroella de Fluvià. Els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) de Girona estan investigant-ne les causes.

Tot, però, va començar abans, quan un Mercedes que circulava per la carretera C-31 anava avançant diversos cotxes en línia contínua. Va estar conduint de forma temerària durant diversos quilòmetres i, en un d'aquests punts, hi havia una cotxe camuflat dels Mossos de Trànsit aturat fent gestions.

Ràpidament, segons fonts policials, en veure les imprudències del vehicle d'alta gamma i que posava en perill la resta d'usuaris, els agents de Trànsit van iniciar una persecució. Al cap d'uns quilòmetres de seguiment, el vehicle va aconseguir fugir i, en pocs minuts, els Mossos se'l van trobar encastat frontalment contra un altre cotxe, ja que havia envaït el carril contrari.

La conductora del vehicle que circulava correctament per la C-31 va resultar morta a l'acte. El xofer temerari, per la seva banda, va ser evacuat en estat crític pel SEM a l'hospital Josep Trueta, on va morir al cap d'unes hores.

A banda dels dos conductors morts, els dos acompanyats dels dos vehicles van quedar ferits en estat de menys gravetat i van ser traslladats a l'hospital de Figueres.

Arran de la incidència, es van activar quatre patrulles dels Mossos, quatre dotacions dels Bombers i quatre ambulàncies del SEM.

Quant a l'afectació viària, la via va estar tallada en els dos sentits de la marxa amb desviaments senyalitzats gairebé dues hores i mitja, segons el Servei Català de Trànsit. Amb aquestes dues víctimes, ja són 28 les persones que han mort a les vies urbanes i interurbanes des d'inici d'any.