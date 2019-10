L'Ajuntament de Figueres frena l'ampliació de municipi turístic a tota la ciutat

L'Ajuntament de Figueres ha frenat la petició per ampliar la declaració de municipi turístic a tota la ciutat. El ple d'aquesta tarda ha aprovat, amb els vots a favor del govern i en contra de l'oposició, desistir de la sol·licitud presentada per l'anterior govern municipal del PDeCat a la Direcció General de Comerç de la Generalitat i amb la qual es demanava l'autorització per permetre l'obertura comercial diumenges i festius.

Amb el canvi de govern, l'alcaldessa Agnès Lladó (ERC) ja havia anunciat que es deixaria en suspens la declaració i ahir es va oficialitzar en sessió plenària. Lladó ha assegurat que la decisió de l'anterior govern es va prendre «a dos mesos vista de les eleccions i depressa i corrent». Segons ha explicat l'alcaldessa, han decidit aturar la sol·licitud per la falta d'acord entre el sector i la intenció és «valorar-ho amb major rigor».

«El comerç és el principal pol econòmic de la ciutat i volem que funcioni» ha remarcat l'alcaldessa. Lladó ha afegit que que la declaració turística al centre no funciona i que estan preparant mesures per potenciar el comerç de proximitat per aportar un «valor afegit».



Figueres havia aprovat el mes d'abril demanar a la Direcció General de Comerç l'ampliació de la zona turística. La mesura ja és vigent al centre de la ciutat des del 2012 i amb la nova declaració es buscava donar resposta a la petició feta per disset empreses de la zona comercial de Vilatenim, que demanaven poder obrir diumenges i festius.