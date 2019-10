Els vins de la DO Empordà superen per primer cop el centenar d'excel·lents a la Guia Peñín

DO Empordà

Un membre de la Guia Peñín valorant els vins en una imatge d'arxiu DO Empordà

La DO Empordà qualifica d'"excepcional" la puntuació rebuda en aquesta nova edició de la Guía Peñín 2020. Per primera vegada, la denominació empordanesa supera el centenar de vins excel·lents (entre 90 i 94 punts) en la darrera edició d'aquesta prestigiosa publicació. Actualment els vins de la DO Empordà comercialitzen uns sis milions d'ampolles.

En total, 101 vins empordanesos assoleixen aquesta qualificació d'excel·lència, 18 més respecte als 83 vins de l'edició d'aquest any.

En només cinc anys, els cellers empordanesos han doblat el nombre d'excel·lents en aquesta guia en passar dels 43 del 2015 als 101 del 2020.



Un vi excepcional, el Peralada Finca Garbet 2015

Per tercera vegada, un vi empordanès assoleix la qualificació d'excepcional (entre 95 i 100 punts). Es tracta del vi negre Perelada Finca Garbet 2015, del celler Perelada, que obté 95 punts. A continuació figuren quatre vins amb 94 punts: dos també del celler Perelada -el negre Finca Garbet 2014 i el dolç Perelada Garnatxa de l'Empordà 12 anys Dolç Natural 2006 Solera-; un del celler Espelt -el vi negre ComaBruna 2016- i un altre del Celler Cooperatiu d'Espolla -el blanc La Porta Vermella 2015 de la col·lecció Vins de Postal-.

Un total de 18 vins reben una puntuació de 93 punts, 5 més que en l'edició del 2019; 17 vins aconsegueixen 92 punts; 28 assoleixen una nota de 91 punts, i 33 reben una qualificació de 90 punts. De la resta de vins puntuats, tots reben la qualificació de molt bons (entre 85 a 89 punts). No hi ha cap vi que baixi d'aquesta nota. En total, els tastadors de la guia han valorat 234 vins empordanesos, dels quals un 43% són puntuats amb l'excel·lent.

Els vins negres empordanesos, els més majoritaris a la denominació, acaparen la majoria d'excel·lents a la Guia Peñín del 2020, amb el 50'4% del total. A continuació, hi figuren els vins blancs, amb un 26'7%; els dolços, amb un 18'8%, mentre que els rosats i escumosos, concentren el 1'9% i el 0'9%, respectivament.

Els vins més ben valorats són els negres de les anyades del 2015 i 2016, i els blancs de les anyades del 2017 i del 2018. Com a totes les edicions també destaquen les bones puntuacions que assoleixen els vins dolços empordanesos.



Peralada, Mas Llunes i Celler Cooperatiu Espolla

Un any més, el celler que aconsegueix més excel·lents és Peralada amb 17 vins puntuats amb aquesta nota, seguit de Mas Llunes i del Celler Cooperatiu Espolla, amb 9; Vinyes dels Aspres, amb 8; Espelt i Vinyes d'Olivardots, amb 6, i Martí i Fabra, amb 5. La Guia Peñín valora els vins de 24 cellers DO Empordà, 22 dels quals aconsegueixen situar un o més vins a la categoria d'excel·lent, pràcticament els mateixos resultats de l'edició vigent.



Tast a Barcelona

Els vins més ben valorats de la DO Empordà es podran tastar a Barcelona durant la jornada que tindrà llocdilluns 28 d'octubre i que està destinada al públic professional de la restauració i l'hostaleria de Barcelona i rodalia. Amb aquest acte, que se celebrarà a l'espai Flowers by Bornay, situat al barri de Sants, la DO Empordà busca continuar enfortint aquesta estreta relació amb la restauració de la capital catalana.



Reconeixement a la qualitat

La millora constant de les qualificacions dels vins empordanesos en cada edició de la guia torna a posar de manifest la millora qualitativa de les elaboracions dels cellers de la DO Empordà durant els últims anys, remarquen des de la denominació. Apunten que aquesta millora ha anat acompanyada per l'aposta dels cellerers empordanesos per les varietats autòctones que han permès elaborar vins singulars i amb molta personalitat.

"Al llarg dels darrers anys, els vins de Tramuntana s'han guanyat un gran prestigi nacional i internacional que s'ha traduït en un considerable augment de les vendes: dels 2 milions d'ampolles comercialitzades el 2006 a les prop de 6 milions del 2018", constaten.