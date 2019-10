Detingut un home a Portbou per transportar gairebé 20 quilos de marihuana i haixix utilitzant un servei de paqueteria

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home, de 49 anys i nacionalitat italiana, a Portbou que va utilitzar un servei de paqueteria per transportar gairebé 20 quilos de marihuana i haixix.

Els fets van passar el 2 d'octubre quan agents de la Unitat d'Investigació va tenir coneixement d'un possible cas de tràfic de drogues a través d'un servei de transport. Cap a les dotze del migdia, els agents van fer un dispositiu al carrer Alcalde Cabré per confirmar les sospites. Durant la vigilància, van detectar un individu amb una actitud inquieta i vigilant. Poc després va arribar una furgoneta de repartiment que es va aturar al seu costat. El repartidor va descarregar dues maletes de grans dimensions que l'home va intentar guardar ràpidament al portal d'un edifici. Efectius de paisà el van interceptar, identificar i escorcollar. En preguntar-li pel contingut de les maletes, no va donar cap explicació coherent. Finalment, va reconèixer que hi havia droga.

Els mossos les van obrir i van trobar 15 sacs de cabdells de marihuana precintats al buit, d'un quilogram cadascun, i sis paquets d'haixix amb un pes total de 4 quilograms. Segons estimacions de l'Oficina Central Nacional d'Estupefaents del Ministeri d'Interior, la droga estaria valorada en més de 29.000 euros.

A més, els agents li van trobar, dins d'un necesser, una gran quantitat de bitllets, un total de 7.950 francs suïssos.

El detingut, que no té antecedents, va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.