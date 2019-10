El ple de Figueres frena l'ampliació de municipi turístic a tota la ciutat

L'Ajuntament de Figueres ha frenat la petició per ampliar la declaració de municipi turístic a tota la ciutat. El ple va aprovar ahir, amb els vots a favor del govern i en contra de l'oposició, desistir de la sol·licitud presentada per l'anterior govern municipal del PDeCAT a la Direcció General de Comerç de la Generalitat i amb la qual es demanava l'autorització per permetre l'obertura comercial diumenges i festius.

Amb el canvi de govern, l'alcaldessa, Agnès Lladó (ERC), ja havia anunciat que es deixaria en suspens la declaració i ahir es va oficialitzar en sessió plenària. Lladó va assegurar que la decisió de l'anterior govern es va prendre «a dos mesos vista de les eleccions i depressa i corrent». Segons va explicar l'alcaldessa, han decidit aturar la sol·licitud per la falta d'acord entre el sector, i la intenció és «valorar-ho amb major rigor».

«El comerç és el principal pol econòmic de la ciutat i volem que funcioni», remarcava l'alcaldessa, i insistia que el desistiment aprovat no implica que més endavant no es pugui sol·licitar de nou. Lladó afegia que, a més, la declaració turística al centre no funciona i que estan preparant mesures per potenciar el comerç de proximitat per aportar un «valor afegit» i «diferenciar-se» en l'àmbit comercial.

Per contra, el regidor del PDeCAT Manel Rodríguez va criticar la decisió. «La declaració de municipi turístic no obliga ningú a obrir els festius», assegurava Rodríguez, partidari de completar la tramitació ja iniciada paral·lelament a les mesures que vol impulsar el govern.

Figueres havia aprovat el mes d'abril demanar a la Direcció General de Comerç l'ampliació de la zona turística. La mesura ja és vigent al centre de la ciutat des del 2012 i amb la nova declaració es buscava donar resposta a la petició feta per les empreses de la zona comercial de Vilatenim, que demanaven poder obrir diumenges i festius per aprofitar el trànsit de la C-260. Aleshores hi van votar en contra ERC, CUP, PSC i Compromís. Els tres primers integren actualment el govern (la CUP ho fa amb la candidatura Guanyem Figueres).

La declaració al centre de zona turística finalitza el desembre del 2020 i aleshores l'equip de govern haurà de decidir si renovar-la o revocar-la. Abans de prendre aquesta decisió es preveu impulsar un pla d'accions amb l'objectiu de dinamitzar el centre



Ordenances fiscals

D'altra banda, el ple d'ahir també va aprovar les ordenances fiscals del 2020, que inclouen un recàrrec del 50% en l'IBI dels pisos buits amb caràcter permanent els últims dos anys. També s'hi recullen rebaixes en el preu d'aparcament a la zona blava i verda així com la congelació de la resta d'impostos i taxes.

Durant la sessió també es van aprovar els honors i distincions de ciutat i la comptaibilitat laboral dels regidors del PSC Pere Casellas i Sònia Trilla, amb dedicació parcial i exclusiva, per exercir l'activitat privada d'advocacia. També va prendre possessió del càrrec la regidora de Cs Elisabet Guillén.