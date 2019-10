Dos detinguts a la Jonquera que intentaven creuar la frontera amb mitja tona d'haixix al cotxe

El Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària, en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, han detingut aquest divendres dos traficants a la Jonquera (Alt Empordà) que intentaven creuar la frontera amb mitja tona d'haixix al cotxe. Un dels arrestats duia la droga i l'altre anava en un vehicle llançadora que s'encarregava de vigilar si hi havia controlar policials durant el trajecte. L'origen de l'operació 'Romeo' arranca amb dues investigacions independents dels Mossos d'Esquadra i de Vigilància Duanera quan van localitzar un vehicle sospitós amb matrícula francesa en una retenció de trànsit a l'AP-7 a l'alçada de Bellaterra. Els agents van veure, a través del vidre posterior del cotxe, tres farcells de tela d'arpillera lligats amb corda verda, usats habitualment per transportat haixix.

Quan van comprovar les dades de la matrícula del vehicle d'alta gamma, van descobrir que ja s'havia saltat un control policial a la província de Castelló. Per això, van muntar un dispositiu de seguiment i control del cotxe.

Durant el recorregut, el vehicle va fer nombroses maniobres amb l'objectiu de detectar i evitar qualsevol possible seguiment policial. Després de circular per l'AP-7 en direcció nord i enllaçar amb l'N-II a la Jonquera, els sospitosos es van aturar a una benzinera de la població.

Allà, els agents van interceptar el vehicle i van detenir tant el conductor del cotxe on hi havia la droga com el del vehicle llançadora. Tots dos són de nacionalitat francesa.

Els dos detinguts van passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres. El jutjat ha ordenat d'ingrés a presó del conductor del vehicle on hi havia els 500 quilos d'haixix i el del cotxe llançadora ha quedat en llibertat provisional. Tant la droga com el vehicle, documentació i telèfons mòbils també han quedat a disposició de jutjat.