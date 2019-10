Junts per Figueres s'ofereix a substituir el PSC al govern com a resposta a la sentència de l'1-O

El grup municipal de Junts per Figueres s'ofereix a entrar al govern per substituir el PSC. S'integraria amb la resta de formacions i sense condicions.

Lalcaldessa Agnès Lladó no ha fet declaracions al respecte, però fonts del govern qualifiquen l'oferiment d' "ocurrència". Asseguren que el govern municipal "funciona" i recorden que el PDeCat governa amb pactes en, almenys, una trentena d'administracions en pactes amb el PSC.

El grup ha fet pública avui una oferta sense condicions per entrar a formar part del govern de l'Ajuntament de Figueres i substituir als quatre regidors del PSC com a resposta política i institucional a la futura sentència de l'1-O, que el Tribunal Suprem donarà a conèixer properament.

El portaveu de Junts per Figueres, Jordi Masquef, s'ha reunit aquest matí amb l'alcaldessa de la ciutat, Agnès Lladó (ERC), a qui ha comunicat aquest oferiment i li ha reiterat que la proposta és sense condicions ni contrapartides, i que consisteix simplement en substituir els representants socialistes pels de Junts per Figueres, sense cap requisit previ.

Segons Masquef, "formar un govern d'unitat, sobiranista, compromès amb la defensa de les institucions i allunyat de tots aquells que encara donen suport al 155 és la millor resposta política que podem donar a la futura sentència del Tribunal Suprem".

El portaveu de Junts per Figueres admet que l'oferta del seu grup municipal "és generosa perquè la fem amb renúncies, a canvi de res, sense qüestionar ni l'alcaldia ni l'organització del govern, però amb el convenciment que, davant l'actual situació política, el govern municipal no pot ser còmplice dels qui agiten, una vegada

més, l'espantall del 155", ha dit en referència al PSC.

Des de Junts per Figueres es manté que l'oferta per entrar al govern amb ERC, Guanyem Figueres i Canviem Figueres es fa amb "la mà estesa i predisposició absoluta".

Masquef considera que, no només es reforçaria l'estabilitat del govern, que passaria a estar format per una amplíssima majoria de 15 regidors, sinó que es traslladaria a la ciutadania "un consens polític i una unitat d'acció institucional que serà molt necessària aquests propers dies, setmanes i mesos".

El portaveu de Junts ha afegit que "bona part de la ciutadania no comprèn com, davant d'un moment excepcional com el que estem a punt de viure, el govern de la principal institució que els representa no sigui un mirall de la majoria de la societat figuerenca ni un reflex real dels resultats de les eleccions del passat 26 de maig, i en canvi hi estigui representada una formació política com el PSC que, com es pot comprovar en aquesta precampanya electoral, ha convertit l'aplicació de l'article 155 en la seva bandera".

El grup municipal de Junts per Figueres confia que l'alcaldessa Lladó "sigui sensible a la nostra oferta, escolti la demanda ciutadana i comparteixi la necessitat estratègica d'articular aquesta nova majoria" al govern de l'Ajuntament de la ciutat.