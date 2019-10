Un pare afronta 28 anys de presó per abusar de les seves filles i agredir-les

Un pare s'enfronta a 28 anys de presó per presumptament abusar de les seves filles i maltractar-les a Llançà mentre eren menors d'edat i «en repetides ocasions». La mare també afronta 5 anys de presó per agredir i insultar les víctimes. La vista, que estava previst que se celebrés ahir, es va suspendre i s'ha fixat per al març vinent.

Els escrits d'acusació afirmen que ambdós progenitors van maltractar en «diverses» ocasions les seves tres filles llavors menors d'edat, de 12, 14 i 16 anys. El nucli familiar es trobava, segons subratlla la Fiscalia, en un clima de «control parental desproporcionat de violència verbal i física per part dels progenitors». El cas va arribar als serveis socials del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, que van emetre un informe d'urgència que van resoldre enviant dues de les filles a un centre d'acollida (la gran ja era major d'edat quan es va interposar la denúncia).

El pare hauria abusat sexualment i en «diverses» ocasions de les seves filles al domicili familiar. Inicialment aprofitava estones que les menors es trobaven a l'habitatge o mentre dormien per fer-los tocaments a diverses parts del cos. En algunes ocasions fins i tot va envair la zona genital. A més, l'acusació també denuncia diverses agressions físiques amb objectes i insults perpetrades també per la mare tant al domicili com al carrer.

La Fiscalia imputa al pare els delictes d'abús sexual continuat, agressió sexual, violència habitual en l'àmbit familiar i d'agreujant de domicili així com 9 delictes de maltractament en l'àmbit de la violència domèstica. Per aquests càrrecs demana 28 anys de presó. Pel que fa a la mare, se li imputen els delictes de violència habitual, quatre de maltractament i un lleu d'injúries, pels quals demana una condemna de 5 anys. En concepte de responsabilitat civil, vol que indemnitzin les filles amb 78.000 euros pels «perjudicis psicològics» causats. En canvi, la defensa nega les acusacions i demana l'absolució dels acusats, a qui jutjaran al març.