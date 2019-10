Detenen un conductor drogat que va provocar un accident amb ferits a Bàscara

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts un home, de 37 anys i de nacionalitat anglesa, per conduir drogat i provocar un accident amb ferits a Bàscara (Alt Empordà). Els fets van passar dilluns al migdia quan la policia va rebre l'avís d'una topada entre dos turismes a la carretera GI-623 amb tres ferits de diversa consideració. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, van veure un home que deambulava per la zona de l'accident amb clars símptomes de trobar-se sota la influència d'alguna substància estupefaent. Després de fer la reconstrucció dels fets i amb el testimoni de diversos conductors, els mossos van determinar que el turisme causant de l'accident circulava envaint en carril contrari, a la vegada que frenava i accelerava de manera continuada. Poc abans de la topada, es va desplaçar a la dreta de la calçada i, per evitar sortir de la via i tocar contra la paret d'un pont, va fer una maniobra brusca que va provocar la col·lisió envaint l'altre carril.

L'accident va deixar dos ferits lleus i un de greu que va necessitar una intervenció quirúrgica. A la prova que li van practicar els mossos al conductor causant de la topada va donar positiu en consum de cocaïna. Un cop va rebre l'alta hospitalària, el van detenir com a presumpte autor de dos delictes contra la seguretat viària i un de lesions per imprudència greu.

L'arrestat, que no té antecedents, va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.