El govern de Figueres vol ampliar la borsa d'habitatge públic fins als 200 pisos

L'equip de govern de Figueres preveu ampliar la borsa d'habitatge públic fins als 200 pisos de lloguer social. Actualment, la borsa compta amb una cinquantena d'immobles en propietat i vint més en règim de cessió per part de la Generalitat. El fons del Patrimoni del Sòl i l'Habitatge, amb el qual es fa l'adquisició de pisos, disposa a hores d'ara de 3,1 milions d'euros.

La voluntat del govern, segons el pla d'actuació municipal que han presentat als treballadors, és arribar a aquesta xifra al llarg d'aquest mandat. El govern de Figueres (ERC, PSC, Guanyem Figueres i Canviem Figueres) va presentar dimarts als treballadors de l'Ajuntament el seu pla d'actuació municipal, on es recullen les polítiques per als propers quatre anys.

Durant l'acte, l'alcaldessa, Agnès Lladó, va exposar que la ciutat havia quedat ancorada als anys 90 i que calia «posar-la al dia». Amb l'objectiu de posar-hi fil a l'agulla, han elaborat el «full de ruta» que fixa tres grans àrees: la de vinculació a la cohesió social, la de ciutat oberta i «ordenada» i la destinada a recuperar la capitalitat.

Entre els projectes que s'hi inclouen, hi ha el d'ampliar la borsa d'habitatge social. La borsa té a hores d'ara uns 50 pisos propietat de l'Ajuntament i 20 més cedits per la Generalitat que s'anirien incrementant. L'any passat el govern apuntava que en calien 50 més per atendre les necessitats.

L'equip de govern preveu ampliar el parc públic per tal d'oferir més accessibilitat als joves, col·lectius vulnerables i gent gran. També volen impulsar l'Oficina Local d'Habitatge -que ara gestiona el Consell Comarcal-, incentivar la rehabilitació d'edificis, reduir el nombre de pisos buits amb mesures com aplicar un recàrrec del 50% a l'IBI en pisos desocupats i buscar fórmules per fomentar el lloguer a través de cooperatives i de la masoveria urbana.