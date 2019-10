La Guàrdia Urbana de Figueres denuncia 71 persones i en deté 14 en un mes

El dispositiu de seguretat ciutadana i ordre públic desenvolupat pel cos de la Guàrdia Urbana de Figueres durant el mes de setembre s'ha saldat amb un total de 71 denúncies i 14 detencions al municipi.

Del conjunt de denúncies imposades pels agents de la Guàrdia Urbana, es va sancionar a 40 persones per consum i la tinença d'estupefaents, de les quals 9 denúncies corresponien a menors d'edat. Les 31 denúncies restants corresponien a infraccions de l'ordenança municipal de civisme i convivència.

En aquest sentit, la Guàrdia Urbana va lliurar els menors als pares un cop van ser denunciats i va oferir a les famílies afectades l'opció de suspendre la sanció si se sotmeten a un programa de mesures educatives com a mecanisme de prevenció i reconducció.



14 detinguts

Respecte a les detencions produïdes durant el setembre, sis van ser per delictes contra la salut pública, dos per robatori amb violència, dues per amenaces, dues detencions per crida i cerca, una per un delicte de violència de gènere i un altre per trencament de condemna.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Pere Casellas, ha destacat que la seguretat de Figueres "és una prioritat per al Govern municipal" i assegura que el govern treballar per dotar de majors recursos policials a la Guàrdia Urbana. A més, Casellas ha remarcat que "com a ciutat ens ha de preocupar el consum de drogues entre menors i, per això, des de la Guàrdia Urbana fem una crida perquè les famílies col·laborin amb accions educatives de prevenció i dissuasió dins l'àmbit familiar".