La Junta Electoral ordena retirar la pancarta "Tu ja m'entens" del Port de la Selva

La Junta Electoral ha ordenat retirar la nova pancarta del Port de la Selva amb una cara amb una cremallera a la boca i el lema "Tu ja m'entens". La pancarta substituïa la de "Llibertat dels peixos pacífics" que també va haver de ser retirada.



L'alcalde del Port e la Selva, Josep Maria Cervera, ho ha fet públic a través de les xarxes.





Confirmat aquesta tampoc, la Junta Electoral ens la fa treure perquè també la relaciona amb la situació política que viu Catalunya, ara ens queda ben clar!

#llibertatdexpressió #LlibertatPresosPoliticsiExiliats #ConsellperlaRepública #AssembleadElectes pic.twitter.com/Xb0IT7uDSY — Josep Maria Cervera?? (@Josepmcervera) October 11, 2019

Josep Maria Cervera ja posava de manifest ahir que esperava que no servís per demostrar fins a on s'ha arribat amb la llibertat d'expressió.