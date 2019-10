Simulacre del descarrilament d'un tren d'alta velocitat al túnel Pertús

Més de 400 persones van participar la nit i matinada d'ahir en el simulacre del descarrilament d'un tren a la línia del TAV al túnel del Pertús.



Les maniobres van servir per avaluar la capacitat de reacció i coordinació de totes les parts implicades en matèria de protecció civil.



La infraestructura la gestionen conjuntament els estats espanyol i francès a través de l'empresa LFP.



Els participants eren efectius de cossos de seguretat i emergències de tots dos costats de la frontera, així com figurants que han simulat ser els ferits d'un hipotètic incident en la secció internacional del túnel.



L'exercici s'ha basat en el supòsit del descarrilament d'un tren de passatgers amb ferits de diversa gravetat.



En succeir l'incident en la part espanyola del túnel, ha estat el subdelegat del Govern a Girona, Albert Bramon, l'encarregat d'activar el Pla de Socors Binacional (PSB), la Sala de Crisi en la boca nord (França) i dirigir l'emergència. Seguidament, la Generalitat de Catalunya ha activat el Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT), marc de coordinació dels efectius de la Generalitat, en aquest cas sota la coordinació general del pla binacional, dirigit per la Delegació del Govern. A partir de la trucada al telèfon d'emergències 112 de Catalunya s'han avisat a tots els cossos implicats.



Per part de Protecció Civil de la Generalitat, Bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra i Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han participat més de 120 efectius.





Protecció Civil ha gestionat la informació relativa a les persones afectades per l'accident i la sala d'atenció a familiars en coordinació amb RENFE. Bombers de la Generalitat ha intervingut amb dotacions dels parcs de Figueres, La Jonquera, Llançà i Roses, del Grup d'Emergències Mèdiques i sala de control. El SEM, responsable de l'assistència sanitària als ferits, ha participat amb 12 dotacions de diferents unitats i un equip de psicòlegs. Per part seva, Mossos d'Esquadra ha participat amb unitats de trànsit, seguretat ciutadana i ARRO, entre altres. Per part de l'Ajuntament de La Jonquera, han participat l'alcaldessa i el segon tinent d'alcalde, a la Sala de Crisi.Protecció Civil de la Delegació del Govern a Catalunya, ha destinat 7 tècnics especialistes; la Guàrdia Civil 13 efectius de la comandància de Girona, de la companyia de Roses i de la secció fiscal de La Jonquera; la Policia Nacional, 38 efectius d'intervenció policial, policia científica i policia judicial, entre altres; la Unitat Militar d'Emergències (UME), 13 membres i un equip de telecomunicacions especialitzat; i RENFE, 22 efectius.Representant al prefecte dels Pirineus Orientals ha participat Jean Sebastien Boucard, cap del Gabinet, i diversos operatius de Protecció Civil de la Prefectura de Pirineus Orientals, Sapeurs Pompiers, Gendarmerie, i SMUR-*Urgences de France, en total 80 efectius.Línia Figueres Perpignan SA, societat operadora de la infraestructura, ha aportat 30 efectius i mitjans materials. La societat ha estat representada pel seu director general, Petros Papaghiannakis, que ha participant també en la direcció d'operacions.Més de 100 figurants en total aportats per RENFE i SEM han ajudat a donar realisme al simulacre.L'exercici, que ha començat entorn de les 23.45 hores amb l'avís de l'emergència i que ha conclòs a les 2.43 hores, ha estat un exemple de coordinació entre Bombers de la Generalitat i Sapeurs Pompiers, Gendarmerie i Cossos i Forces de Seguretat, SEM i SMUR, operadors ferroviaris, serveis de Protecció Civil i autoritats.En finalitzar el simulacre s'han realitzat 'brífings en calent' en totes dues boques del túnel. Així mateix, amb posterioritat, es confeccionarà un document de conclusions amb les aportacions de tots els participants que es presentarà al Comitè de Seguretat de la infraestructura. Aquestes conclusions s'incorporaran en una nova versió del Pla de Socors Binacional vigent, aprovat en 2010, revisat en 2014, i que està en una nova fase d'actualització.Des de la posada en marxa de la línia d'Alta Velocitat Figueres-Perpignan s'han realitzat ja sis simulacres en el túnel del Pertús, tan en part espanyola com francesa, contemplant diferents escenaris.La secció internacional de la línia d'Alta Velocitat entre Figueres i Perpignan: 24,5 en territori francès i 20 quilòmetres en sòl espanyol. De trànsit mixt –passatgers i mercaderies, incloses les denominades perilloses–, en ella es troba el túnel transfronterer format per dos tubs ferroviaris units per ramals de comunicació i que compta amb els més avançats sistemes de seguretat. Cada tub està assignat a una única via construïda entre dues voreres, de manera que queda un pas lliure a cada costat de la via. El túnel del Pertús té una longitud de 8,3 quilòmetres, dels quals 7,3 estan en sòl francès. A 300 km/h, un tren d'alta velocitat creua el túnel en 100 segons