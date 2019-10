El centre de Roses s'inunda per una avaria

Una avaria a la principal via d'aigua de Roses ha inundat diversos carrers de Roses. El problema s'ha localitzat prop de l'estació de la Sarfa i s'ha acumulat molta aigua a la zona de la Gran Via de Pau Casals i al carrer Riera Ginjolers. Segons informa l'ajuntament, tècnics de l'empresa d'aigües Sorea i efectius dels Bombers i de la Policia Local estan treballant per intentar recuperar la normalitat al llarg del dia d'avui. L'avaria no ha provocat talls en el subministrament.