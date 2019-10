Un partit de copa entre Barça i Figueres, a la Fira Playmobil

Milers de peces del mític Playmobil s'han utilitzat per donar vida a les diferents recreacions que es poden veure al Casino Menestral de Figueres. S'hi poden veure fins avui deu diorames de diferents temàtiques.

Una gran maqueta amb mercats, carrers i castells serveix per mostrar la Figueres medieval i commemorar els 600 anys de les Fires i Festes de la Santa Creu. Els creadors han volgut ser fidels a la realitat de fa sis segles i, per exemple, s'hi poden identificar indrets com la plaça de l'Ajuntament o l'antic carrer de la Jonquera. Una altra commemoració són els cent anys de la Unió Esportiva Figueres. En aquest cas, a la mostra s'hi pot veure una recreació de l'estadi de Vilatenim. I a més, amb un important partit de futbol: la Copa del Rei del 2001 quan la Unió Esportiva va eliminar el Futbol Club Barcelona. La Fira està organitzada per Riudeclicks i el Casino Menestral de Figueres que ahir també celebrava la Fira del Col·leccionisme. Els diners aniran destinats a una causa solidària.