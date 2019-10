La transformació de l'últim baluard esfondrat de la Ciutadella de Roses

Roses restaurarà l'últim baluard enrunat de la Ciutadella, el de Sant Andreu. L'Ajuntament continua amb la restauració del monument i ara licita les obres per cosolidar i fer visitable l'estructura, a l'extrem nord-est del recinte i que actualment es troba parcialment esfondrat. L'espai va patir una voladura per part dels exèrcits francesos l'any 1795, quan les seves estructures van quedar al descobert, i ha patit al llarg de més de 200 anys els estralls del setge del 1808, les inclemències del temps i l'espoli. Les obres es liciten amb un cost de 739.951,07 euros (IVA inclòs) i es finançaran amb fons municipals, segons ha confirmat l'Ajuntament. Els treballs es troben en la fase d'adjudicació, duraran vuit mesos i s'hi han presentat tres empreses.

La cara exterior del baluard de Sant Andreu presenta una situació ruïnosa que, tal com es recull en el projecte de l'arquitecte Joan Falgueras, desdibuixa la percepcio de la seva forma geomètrica i per al visitant interior la seva aproximació queda dificultada per la perillositat del camí perimetral i l'esllavissament de terres.

L'adequació del baluard permetrà donar continuïtat a les restauracions realitzades el 2016 a les casamates adjacents així com al recorregut de visitants pel perímetre interior del baluard en un recorregut de 96 metres sense barreres arquitectòniques.

El projecte no planteja reconstruir ara per ara la totalitat dels llenços exteriors sinó que pretén sobretot donar continuïtat al recorregut de visitants de forma segura.



Adequació paisatgística

A més, els treballs també consistiran a retirar els despreniments sobre el fossat, desenrunar la part baixa i, finalment, l'adequació paisatgística de l'espai verd. Es deixaria tot a punt perquè en una futura segona fase es poguessin unificar els revestiments i acabats amb els ja consolidats del baluard de Sant Jaume.

Anualment el recinte rep al voltant d'uns 65.000 visitants, segons ha explicat l'alcaldessa, Montse Mindan. «Mai acabarem de rendibilitzar les inversions en el patrimoni cultural, és un pou sense fons, però és la nostra voluntat política mantenir-lo i oferir-lo de producte turístic», assegurava Mindan en el darrer ple municipal.

Roses fa anys que treballa en la restauració del monument de la Ciutadella, declarat Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) i jaciment arqueològic. Les darreres excavacions han permès posar al descobert un tram de cases i carrer major de l'antiga vila medieval. El monument es pot visitar fent un itinerari per conèixer les diferents ocupacions històriques del lloc a través de les restes conservades, del s. IV aC, data de la fundació de la colònia grega de Rhode, fins al s. XX.