La Generalitat adjudica el projecte de la comissaria dels Mossos a la Jonquera

La zona on es construirà la comissaria dels Mossos a la Jonquera. josep ribas falgués

La Generalitat, a través del Departament d'Infraestructures, ha adjudicat la redacció del projecte bàsic i executiu de la nova comissaria dels Mossos d'Esquadra a la Jonquera per un pressupost de 355.327 euros. L'equipament s'ha de construir a tocar els Bombers, una zona que s'acaba d'urbanitzar amb una inversió de tres milions d'euros. La comissaria s'espera que compti amb entre 60 i 70 agents.

Les previsions del Departament d'Interior són que pugui obrir-se el 2021 però l'adjudicació de la redacció del projecte s'ha retardat quatre mesos respecte a la previsió inicial.

Aquest mes s'ha adjudicat a Codina Prat Valls i Arquitectes Associats, SLP la redacció del projecte bàsic i executiu, així com la direcció de les obres de la nova construcció. El contracte té una durada de nou mesos.

Una vegada es disposi del projecte arquitectònic es podrà adjudicar la construcció de l'edifici. El conseller d'Interior, Miquel Buch, va anunciar al mes de febrer que s'havien engegat els tràmits i que la nova comissaria estaria enllestida a finals del 2021.



Construcció a la Campa

La nova comissaria s'aixecarà en uns terrenys cedits per l'Ajuntament a la urbanització de la Campa, a l'entrada de la població, al costat del Parc de Bombers. L'Ajuntament ha hagut d'urbanitzar el sector.

La Generalitat construirà un equipament amb capacitat per a un centenar d'agents, però inicialment se'n destinaran entre 60 i 70. Actualment treballen a la Jonquera 25 agents i, per tant, suposarà multiplicar gairebé per tres la dotació actual d'agents.

El Departament d'Interior és conscient que serà una comissaria «estratègica» per la situació fronterera de la Jonquera on tenen comissaria totes les forces policials.

Tindrà tres plantes amb 1.500 metres quadrats cadascuna. Al soterrani hi haurà sis garjoles i l'àrea de detenció. A la planta baixa, l'Oficina d'Atenció Ciutadana i al pis superior, els despatxos per a comandaments i unitats específiques.